Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında babaların, toplumsal değerlerin geleceğe aktarılmasındaki en önemli yapı taşı aileyi ayakta tutan, hayatın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Babaların, sorumluluğunu taşıdığı ailenin yükünü, en mukaddes ve kıymetli bir vazife olarak gördüğünü vurgulayan Büyük, "Babalar, evlatları ve ailesi uğruna kendini feda etmeyi, hayatın rutin akışına nakşeden gönül erleridir." ifadesini kullandı.

Babaların, tecrübeleriyle yol gösterici olduğunu aktaran Büyük, şunları kaydetti:

"Dünyaya geldiğimiz günden itibaren, annelerimizle ilk hayat öğretmenimiz, ömür boyu sırtımızı dayayacağımız bir dağ olan babalarımız, yaşımız kaç olursa olsun, tecrübeleriyle, yol gösterici ve bizleri himaye eden yaklaşımlarıyla her daim önderlerimiz olmuşlardır. Bu sebeple onların gönüllerini hoş tutmak, onlara saygıda kusur etmemek ve her konuda hizmetkarları olmak, bir evlat olarak bizlerin en büyük görevidir. Unutmamak gerekir ki alacağımız hiçbir hediye ve yapacağımız hiçbir teşekkür, babalarımıza olan borcumuzu ödeyecek mahiyette olmayacaktır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Şehit babaları başta olmak üzere, yeryüzündeki tüm babaların Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."