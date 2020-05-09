Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ün Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında annelerin, toplumların ahlaki açıdan yetişmesinde ve geçmişten bu yana yaşatılan insani değerlerin nesilden nesle aktarılmasında en büyük role sahip kişiler olduğunu belirtti.

Annelerin, sadece dünyaya getirdikleri evlatlarına değil, bütün bir insanlığa karşılıksız sevginin, merhamet ve fedakarlığın izahını yapmış en kıymetli varlıklar olduğunu vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren ilk öğretmenimiz olan, hayatta tutunacağımız ilk ve en güçlü dayanağımız olmuş annelerimize karşı borcumuzu, alacağımız hiçbir hediye ve yapacağımız hiçbir teşekkür elbette karşılayacak kudrette değildir. Cenneti onların ayakları altında gören bir inancın mensubu olan bizlerin en büyük vazifesi, annelerimizin rızasını almak, gönüllerini hoş tutmak ve hayır dualarına muhatap olmak için gayret göstermektir. Büyük Ozan Neşet Ertaş'ın da söylediği gibi 'Analar insandır, biz insanoğlu…' İnsan kimliğimizi layıkıyla yaşatabilmenin en önemli kapısı 'anne kapısı'ndan rızaya uygun bir şekilde cevap almak, en büyük gayemiz olmalıdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve şükranla anıyor, şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere, yeryüzündeki tüm annelerin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."