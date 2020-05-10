Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ün Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında, Devlet ve milletin gerektiği gibi ilerleyebilmesinin, engelli vatandaşların toplumsal hayatta daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri, sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olduklarını hissedebilmeleri ve bu şuur içerisinde gerekli bilimsel ve kültürel faaliyetler içerisinde yer alabilmelerine bağlı olduğunu belirtti.

Engellilerin, hayatın her alanında faaliyet gösterebileceklerini aktaran Büyük, şunları kaydetti:

"Unutmamak gerekir ki onların hiçbir ayrıcalığa ihtiyaçları yoktur. Bizden beklentileri, onları oldukları gibi kabul etmek, üretimde, yönetimde ve hayatın her noktasında onlarla omuz omza ilerlemek konusundaki kararlılığımızdır. İnsanı merkezine alan ve birlik ruhu içerisinde tüm engelleri gönül potamızda eritmeyi gaye edinen medeniyetimiz de bizlere bu bakış açısına sahip olmamız gerektiğini öğretir. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki engelli kardeşlerimizin engel tanımayarak elde ettikleri nice başarı, geleceğin dünyasında onların daha çok söz sahibi olacaklarını bizlere göstermektedir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımızın, Engelliler Haftası'nı kutluyorum. Aileleri ve tüm sevdikleri ile huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir hayat geçirmelerini diliyorum."