Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ün LGS mesajı - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Liselere Giriş Sınavı (LGS) nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyük mesajında, eğitim öğretimin en önemli hedeflerinden birinin de kendiyle barışık, yapmakta olduğu mesleği özümseyerek icra eden ve işini yapmaktan dolayı mutlu olan bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Öğrencilerin, önlerine koydukları hedeflere ulaşmalarının en öncelikli şartlarından birinin de akademik anlamda yapılan sınavlarda başarılı olmaları olduğunu vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Bütün dünya ile eş zamanlı olarak mücadele ettiğimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşadığımız salgın süreci, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili de bazı farklı adımların atılmasına sebep olmuştur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilen tüm değişiklikler, öğrencilerimizin lehine olan onların en ufak bir olumsuzluğu yaşamalarına imkan tanınmaması için atılmış adımlar olmuştur. Bu sebeple öğrencilerimizin ve velilerimizin içlerinin rahat olmasını özellikle istirham ediyorum.



Bu duygu ve düşünceler içerisinde 20 Haziran 2020 tarihinde iki farklı oturumda gerçekleştirilecek merkezi sınava girecek Konya'daki öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, kendilerine hedeflerine ve ideallerine ulaşacakları bir eğitim hayatı diliyorum."