Konya İl Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Konya Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un sunumlarıyla başlayan toplantıda, HES Kodu uygulamasının yaygınlaştırılması, aşı çalışmaları, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarında salgından korunma esasları ve alınan tedbirlerin yerinde denetlenerek farkındalık sağlanması, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde açık olan süpermarketlerin ayakkabı, züccaciye, kırtasiye gibi temel tüketim malzemesi niteliği taşımayan ürünlerinin satışından kaynaklanan kalabalık oluşumunun bulaşma riskini artırması nedeniyle bu kısımların kapalı tutulmasının mümkün olup olmadığı, yüz yüze sınavlarda alınacak tedbirler ve kamu kurumlarında kendi özel pandemi eylem planları görüşüldü.

Vali Özkan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkili, ölçülebilir ve sonuç odaklı tedbirin aşı faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, "Bizim için önemli olan, kısa zamanda vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlamaktır. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yüzde 67'si aşılandı. Bir iki hafta içinde inşallah daha iyi bir noktaya geleceğiz." dedi.

HES kodunun yaygın ve etkili kullanılması için denetimlerin arttırılacağını ifade eden Özkan, hastalığa maruz kalmış vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasının yüksek derecede risk oluşturduğunu ve bu durumu kontrol altında tutmak için alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

Maske, mesafe ve temizlik kuralının vatandaşlar tarafından büyük ölçüde benimsediğini ve bu kurala uyulduğunu ifade eden Vali Özkan, vatandaşları ev toplantıları ile ev ziyaretlerinden uzak durmaları yönünde uyardı.

Toplantıya katılan İl Pandemi Kurulu üyelerinin tek tek görüş, öneri ve düşüncelerini de alan Vali Vahdettin Özkan, bir eylem planı dahilinde koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin, kamu kuruluşları, belediyeler, meslek kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların ortak azim ve iradesi ile kazanılacağını, bu irade ve azmin kentte mevcut olduğunu sözlerine ekledi.