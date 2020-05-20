Konya İl Sağlık Müdürü Koç, filyasyon ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile yoğun çalışma içerisinde bulunan filyasyon ekiplerini ziyaret ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Koç'un, risk altındaki kişilerin takibini yapan filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelediği ve ekipler ile karantina altında tutulan bir aileyi ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kentte 149 filyasyon ekibinin 7/24 fedakarca görev yaptığını vurgulayan Koç, "Yapılan testler neticesinde Kovid-19 tanısı konulmuş olan bireylerin temas ettiği kişileri tek tek tespit ederek onları bilgilendiren filyasyon ekiplerimiz şu ana kadar şehrimizde 8 bin 873 vatandaşımıza ulaşarak Kovid-19 salgını ile mücadelede önemli bir rol üstlendiler."

Filyasyon ekiplerinin, adeta dedektif gibi çalışarak yüzde yüze yakın başarı ile şüpheli vatandaşlara ulaştıklarına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Salgını kontrol altına alabilmemiz ve hastalığın daha fazla kişiye bulaşmaması adına filyasyon ekiplerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kovid-19'un kontrolsüzce yayılmasını engelleyerek üzerlerine düşen bu sorumluluğu özverili bir şekilde yerine getiren ve yüzde yüz takip oranı yakalayan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Takip altında olan ve karantina kararı çerçevesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızdan bazılarının kendilerini suçlu gibi hissettiklerini ve filyasyon ekiplerinin gelmesinden rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın başına gelebilecek bir durum olan karantina uygulaması nedeni ile kimsenin rahatsız olmaması ve karantina altındaki kişilere farklı bir gözle bakmaması gerekir. Alınan tedbir ve kontroller sayesinde geleceğe güvenle bakabileceğimizin hepimiz farkında olmalı ve bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içerisinde atlatmalıyız."

Açıklamada, Koç'un, Meram ve Karatay ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaretinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftci, Başkan Yardımcıları Dr. Abdullah Özüdoğru ve Uz. Dr. Engin Dinç, Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir ile Karatay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Şeker'in de hazır bulunduğu bilgisine yer verildi.