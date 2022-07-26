Konya İl Müftü Yardımcılarının gündem maddelerine dair konuşmalarıyla devam eden toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi, ilçe müftülerinin görüş, öneri ve taleplerini iletmesi ile son buldu.

İl Müftüsü Ali Öge burada yaptığı konuşmada aylık toplantılara önem verdiklerini belirterek, katılımları dolayısıyla ilçe müftülerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya ilçe müftüleri toplantısı Seydişehir'de yapıldı - Son Dakika

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