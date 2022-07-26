Konya ilçe müftüleri toplantısı Seydişehir'de yapıldı - Son Dakika
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Konya ilçe müftüleri toplantısı Seydişehir'de yapıldı

26.07.2022 11:01
Konya ilçe müftüleri toplantısı Seydişehir'de yapıldı

Konya İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısı, Seydişehir İlçe Müftülüğü'nde yapıldı.

Konya İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısı, Seydişehir İlçe Müftülüğü'nde yapıldı.

İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge'nin Başkanlığında, Müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek'in ilçede yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdiği açılış konuşması ile başladı.

İl Müftüsü Ali Öge burada yaptığı konuşmada aylık toplantılara önem verdiklerini belirterek, katılımları dolayısıyla ilçe müftülerine teşekkür etti.

Konya İl Müftü Yardımcılarının gündem maddelerine dair konuşmalarıyla devam eden toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi, ilçe müftülerinin görüş, öneri ve taleplerini iletmesi ile son buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya ilçe müftüleri toplantısı Seydişehir'de yapıldı - Son Dakika

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