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Konya ilçelerinde aşure etkinlikleri

1 saat önce

Yunak ilçesinde belediye tarafından bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

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Yunak ilçesinde belediye tarafından bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Muharrem ayının, bolluğun ve bereketin simgesi olan aşure, ilçede Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram edildi.

Belediye tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına Yunaklılar yoğun ilgi gösterdi.

Akşehir

Akşehir Belediyesinin düzenlediği aşure etkinliğinde 3 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Cuma namazı sonrasında İplikçi Cami'si önünde gerçekleştirilen ikram öncesi, önümüzdeki yılın bereket ve bolluk içinde geçmesi için topluca dua edildi.

Yapılan duanın ardından programa katılan ilçe protokolü tarafından cami önü ve çevresinde 4 ayrı noktada hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, İlçe Protokolü, bazı kamu kurum müdür ve amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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