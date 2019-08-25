- Konya ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağlar güçleniyor

KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin arkasında olacağını ve garantörlük hakkını mutlaka devam ettireceğini belirterek, "Aramızdaki bağların daha da güçlenmesi için bu temasları önemli görüyorum" dedi. Başkan Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden bir şehirle kardeş şehir ilişkisi kurarak bağları güçlendirmek istediklerini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şehrinize hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan kardeşlerimizin birçoğu kendisini Konyalı ve Karamanlı addederler. Onun için Konya sizlerin memleketi. Sizleri burada görmekten tüm Konyalılar adına büyük mutluluk duyduk" dedi.

"İkili ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

Ziyaretin hem iki ülke arasındaki hem de Konya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Altay, şunları söyledi: "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yanında aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığını da yürütüyorum. Kuzey Kıbrıs'tan birçok belediyemiz de Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin üyesidir. Birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, Konya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir kardeş şehri olmasını istiyoruz. Uygun göreceğiniz bir şehirle kardeş şehir ilişkisi yürüterek ilişkilerimizi artırmayı arzu ediyoruz."

"KKTC'nin güçlenmesi için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz"

Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da Kuzey Kıbrıs'tan Konya'ya selam getirdiklerini söyledi. Türkiye ile olan ilişkileri çok önemsediklerini kaydeden Tatar, "Bizim için önemli olan milletimizin istikrar ve barış içinde hayatlarına devam edebilmesidir. Bildiğiniz gibi son yıllarda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türk hükumetinin kararlı duruşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de pozisyonu itibariyle önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Milli dava olan Kıbrıs meselesini daha da sahiplenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin güçlenmesi için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi geçenlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da yaptığımız toplantılarda önemli mesajlar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin arkasında olacağını ve garantörlük hakkını mutlaka devam ettireceğini söylemiştir. Bu da bizler için önemlidir" diye konuştu.

"Aramızdaki bağlar güçleniyor"

Ulaşımın, iletişimin ve her türlü olanağın geliştiği günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ulaşmanın çok daha kolay olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, "Konya'ya ulaşmak da bugün bizim geldiğimiz gibi 2,5 saat olmuştur. Her şey hızlanıyor, aramızdaki bağlar güçleniyor. Milletimizin gücüyle, teknolojinin imkanlarıyla aramızdaki ekonomik, kültürel ve siyasi her türlü bağın güçlenerek kendi halklarımıza daha fazla refah ve esenlik verebilmek için bu temasları önemli görüyorum. Bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.