Konya ile Trablusşam arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Lübnan'ın Trablusşam şehriyle kardeş şehir protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Trablusşam Belediye Başkanı Riad Yamak arasında imzalanan kardeşlik protokolüyle eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda ilişkilerin arttırılması hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Türkiye ve Lübnan halklarının geçmişten itibaren ortak bir kültürel mirasa ve tarihe sahip olduğunu aktardı.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Altay, şunları kaydetti:

"İnşallah bu kardeşliğimizi de şehirlerimizin kardeşliğini de pekiştirecek bir imza olur. Sizleri daha sık Konya'mıza bekliyoruz. Konya'daki üniversitelerimizde birçok yabancı öğrenci var. Sizin öğrencilerinizi de burada misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Ayrıca Ağustos ayında Konya çok büyük bir organizasyona hazırlanıyor. 5. İslami Dayanışma Olimpiyatları Konya'da olacak. Hem sporcularınızı hem sizi davet ediyoruz. Ben aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu vesileyle TDBB ile ilişkilerin de artırılmasını önemli buluyorum."

Trablusşam Belediye Başkanı Riad Yamak ise, "Biz Trablusşam olarak Türkiye ile olan tarihi bağlarımız ve ilişkilerimizle iftihar eden bir halkız. Zaten Osmanlı'dan ve ondan önce de Türkmenlik döneminden gelen bağlarımız ve ilişkilerimiz vardır. Bu kardeşlik protokolüyle de bu tarihi yeniden canlandırıyor olduk. Hayırlı bir günde böyle bir kardeşliği imzalıyor olmamız gerçekten büyük bir şereftir." ifadelerini kullandı.