Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 36,4 ile rekor bir oranda artırdığını, 700 milyon doların üzerinde ihracat yaparak 10. sıraya yükseldiğini söyledi.

Mart ayı ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Konya'nın Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ihracat rakamları belli oldu. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde ihracat artış performansı gösterdiğinin altını çizerek, "Hamdolsun Konyamız ihracattaki yükseliş trendini sürdürüyor. Ocak ayında ihracatımızı yüzde 19,2, Şubat ayında yüzde 21,8, Mart ayında ise yüzde 69,5 artırmayı başardık. Böylece Konyamızın ihracatı yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 36.4 ile Türkiye ortalamasının iki katından fazla arttı. İlk çeyrek ihracat rakamımız ise 700 milyon 570 bin dolar olarak gerçekleşti. Pandemiye rağmen Konyamızın üretimine ve ihracatına katkı veren bütün firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sektörlerin ihracatı ile ilgili bilgiler de veren Başkan Kütükcü, 2021 yılının ilk çeyreğinde ilk sırada makine ve aksamları sektörünün geldiğini ifade ederek, "İhracatımızın ikinci sırasında otomotiv endüstrisi, üçüncü sırada ise savunma ve havacılık sanayimiz geldi. Ayrıca savunma ve havacılık sanayimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 445.2'lik ihracat artışıyla, tüm sektörlerin üzerinde bir artış performansı gösterdi" şeklinde konuştu.

"KSO, hammadde ve konteynerde çözüm arayışında"

Konya Sanayi Odası olarak, şehrin ihracat potansiyelinin artması için sürekli olarak çalıştıklarını ifade eden Kütükcü, sanayide hammadde ve lojistik konusunda yaşanan sorunlara değindi. Kütükcü, "Sanayicilerimiz hammadde tedarikinden ve fiyatlardaki artıştan kaynaklı sorunlar yaşıyor. Buna son dönemde ihracatçılarımızın yaşadığı boş konteyner problemi de eklendi. Şu anda ihracatçı firmalarımız, hem ihracattaki artıştan, hem de konteyner arzının talebi karşılayamamasından dolayı, neredeyse yurtdışının tamamına boş konteyner bulmakta ciddi zorluk çekiyor. Konteyner ya bulunamıyor ya da fiyatlar iki katına çıkmış durumda. Konya Sanayi Odası olarak üreticilerimizin sahada yaşadıkları tüm bu sorunları başta üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, Ticaret Bakanlığımızla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla paylaşıyor, takibini sürdürüyoruz. Bu sorunların da aşılmasıyla ihracatımızın yükseliş ivmesinin daha da artacağına inanıyoruz" diye konuştu. - KONYA