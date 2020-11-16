Konya İnsan Mektebi kapsamında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Konya İnsan Mektebi kapsamında yürütülen Öğretmen Mektebi Projesi, öğretmenleri alanlarında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerle video konferans ile bir araya gelen Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erdinç Yücel ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz'ın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sunacak bilgi, birikim ve deneyimlerini aktardığı belirtildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Yücel'in "İletişimde İkna ve Manipülasyon", Prof. Dr. Yılmaz'ın ise "Günümüzün Değişen Koşullarında Öğretmenlik Mesleğine Eleştirel Bakış" başlıklı konuşma gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplumsal ve teknolojik hızlı değişimler yaşanılan çağı zorlaştırıyor, mesleki anlayış ilkelerini ve değer hükümlerini de değiştiriyor. Zengin kaynaklara sahip, özgür düşünmeyi destekleyen anlayışı sınıf ortamına taşımalıyız. Geleneksel anlayış ve uygulamalarla dersin öğretmeni olmak yerine 'öğrencinin öğretmeni' olabilmeliyiz."