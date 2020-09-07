Konya İnsan Mektebi kapsamındaki rekor kan bağışına, ilk ödül Türk Kızılay Genel Merkezinden - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya İnsan Mektebi kapsamında Türk Kızılayı Konya Kan Bağış Merkezi iş birliğinde yürütülen "Okulumda 'Kan'panya Var" projesine, kurumsal olarak rekor düzeyde kan bağışı yapılmaya devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde kurumsal olarak üst düzey kan bağışçısı konumunda olan kurumlara verilen özel madalya ve platin ödülünün, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e verildiği belirtildi.

Açıklamada, özel madalya ve ödülü Büyük'e, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık adına, Kızılay Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez'in verdiği bildirildi.

Üzülmez'in, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklerini bundan sonra da beklediklerini ifade ederek teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyük ise şunları kaydetti:

"Konya İnsan Mektebi kapsamında uzun süredir yürüttüğümüz 'Okulumda 'Kan'panya var' projesi çerçevesinde, Konya'daki tüm öğretmen ve velilerimiz kan bağışı konusunda büyük bir gayret gösterdi. Bu anlamlı madalya ve ödülü, Konya'daki tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz adına alıyorum. Kızılay Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum."