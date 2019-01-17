Son Dakika Haberleri: Konya İşçi Servisi,tır'a Çarptı 5 Yaralı

Konya İşçi Servisi,tır'a Çarptı 5 Yaralı

1 saat önce

Karaman'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kayarak yolu kapatan TIR'a çarptı.

Karaman'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kayarak yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 4 işçi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli- Ayrancı karayolunun Şehitlik Ormanı yakınında meydana geldi. Mesut Bilgiç (32) yönetimindeki 33 CPP 87 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayıp yolu kapattı. Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çalışan işçileri mesai bitiminin ardından Ereğli taşıyan Murat Akbaş (40) yönetimindeki 70 FU 662 plakalı otobüste, yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü Akbaş ile 4 işçi yaralandı. TIR şoförü Bilgiç ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 5 kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Akbaş'ın ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:46 Kaynak: DHA

Ereğli, Konya, İşçi, 3. Sayfa
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