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Konya İtfaiyesi Model oluyor - Son Dakika

Konya İtfaiyesi Model oluyor

12.11.2021 11:15
Konya İtfaiyesi Model oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla yurt dışındaki itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor.

Konya İtfaiyesi son olarak Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında Libya'dan gelen 20 itfaiyeciye yönelik "Yangına Müdahale, Arama Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimi" eğitimi başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde devam eden programda Libyalı itfaiyeciler; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, ilk yardım ve olay yerine inceleme konularında hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim alıyor.

EĞİTİMLERDEN CİDDİ DERECEDE FAYDALANDIK

Libya'dan gelen itfaiye grubunun Başkanı Muhamed Tayep, Konya İtfaiyesi'nin verdiği eğitimlerden faydalandıklarını ifade ederek, "Aldığımız dersler iyiydi. Eğitim sürecinde yangınla mücadelenin nasıl yapılacağını; arama kurtarma, ilk yardım, doğal afetlerle mücadele konularını öğrendik. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin çok gelişmiş ve ileri düzeyde ekipmanlara sahip olduğunu gördük. Buradaki eğitimimiz esnasında ciddi derecede faydalandık. " dedi.

Bir diğer Libyalı İtfaiyeci Faysal Ali ise, "Burada gerek ekipman olsun, gerek personelin tecrübesi olsun üst düzeyde. Türkiye Devleti'ne teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Libya'daki birçok kuruma değişik alanlarda eğitim desteği vermekte. Türkiye Devleti'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, itfaiyecilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan Libyalı İtfaiyecilere sertifika verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Libya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya İtfaiyesi Model oluyor - Son Dakika


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