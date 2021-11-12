Konya İtfaiyesi verdiği eğitimlerle model oluyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla yurt dışındaki itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya İtfaiyesi'nin son olarak Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında Libya'dan gelen 20 itfaiyeciye yönelik "Yangına Müdahale, Arama Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimi" programını başlattığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Libya'dan gelen itfaiye grubunun Başkanı Muhamed Tayep, Konya İtfaiyesi'nin verdiği eğitimlerden faydalandıklarını aktardı.

Tayep, alınan eğitimlere ilişkin şunları kaydetti:

"Aldığımız dersler iyiydi. Eğitim sürecinde yangınla mücadelenin nasıl yapılacağını, arama kurtarma, ilk yardım, doğal afetlerle mücadele konularını öğrendik. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin çok gelişmiş ve ileri düzeyde ekipmanlara sahip olduğunu gördük. Buradaki eğitimimiz esnasında ciddi derecede faydalandık."

Bir diğer Libyalı itfaiyeci Faysal Ali ise, "Burada gerek ekipman olsun, gerek personelin tecrübesi olsun üst düzeyde. Türkiye Devleti'ne teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Libya'daki birçok kuruma değişik alanlarda eğitim desteği vermekte. Türkiye Devleti'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, itfaiyecilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan Libyalı itfaiyecilere sertifika verileceği bildirildi.