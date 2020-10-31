Konya İzmir'in yanında - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve destek çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan Konya ekibi bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, devletin bütün kurumlarının yaraları sarmak için koordineli şekilde çalıştığını ifade ederek, Konya olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Depremin ilk anında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Konyalılar Derneği ile görüştüğünü, tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında olduklarını ifade ettiğini kaydeden Başkan Altay, dün Konya'dan yola çıkan 24 kişilik arama kurtarma ve sosyal destek ekibinin deprem bölgesine ulaştığını vurguladı.

Başkan Altay, "Ekiplerimiz dün gece saat 23.00'da bölgeye ulaşarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız koordinasyonunda Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgeye ilk etapta 55 bin adet su ve 55 bin adet kumanya da gönderdik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Bölgede cansiperane şekilde çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Müjdeli haberlerini bekliyoruz. İnşallah ülke olarak İzmirli kardeşlerimizin hep birlikte yaralarını sarıp yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altay, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının yanında kumanya ve su dağıtımı da gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü personelleri de deprem bölgesindeki yaraları sarmak için görev yapıyor. - KONYA