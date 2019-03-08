Konya Kaçak Balık Avcıları, İnternette Yayınlanan Şehir Kamerası Sayesinde Jandarmadan Kaçmış
2 saat önce
Konya'da Beyşehir Gölü'nde kaçak avcılık yapanlardan bazılarının, gölle birlikte gün batımını izlemek için kurulan ve internetten yayınlanan şehir kamerası sayesinde jandarmanın operasyonlarından kaçıp kurtulduğu ortaya çıktı.
Konya
'da Beyşehir
Gölü'nde kaçak avcılık yapanlardan bazılarının, gölle birlikte gün batımını izlemek için kurulan ve internetten yayınlanan şehir kamerası sayesinde jandarmanın operasyonlarından kaçıp kurtulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kameranın yönünü değiştirildi. Beyşehir Gölü'nde kaçak balık avcılığı yapanlarla mücadelesini sürdüren Beyşehir İlçe Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri, bazı ihbarlar sonucu yaptıkları operasyonda avcıların kaçıp kurtulması sonucu araştırma başlattı. Araştırmasında önemli bir ip ucuna rastlayan ekipler, bazı avcıların belediye tarafından gölle birlikte gün batımı izlemek için kurulan ve yaklaşık 2 yıldır internet sitesinden yayın yapan şehir kamerasında kıyıda bekleyen jandarma botunun da görüldüğünü fark etti. Jandarma
ekibinin ihbarın ardından botla hareket edip suya açılmasıyla birlikte, kaçak avcılarında hızla bulundukları yerden uzaklaşıp izini kaybettirdiğini saptadı. Bunun üzerine belediye ekipleri gün batımı için kurulan şehir kamerasının yönünü değiştirdi.
30 yıldır gölde balıkçılık yapan Ayşe Yılmaz
(57), kaçak avcılara tepki gösterdi. Kaçak olarak avlananların elektro şok cihazı da kullandığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi
Gölde balıkçılık yaparak, çocuklarımızı büyütüyoruz. Ama kaçak olarak avcılık yapanlar elektro şok cihazı kullanıyor. Bu da oraya yeniden balık veya başka canlı gelmesini engelliyorlar. Çünkü elektro şok cihazıyla su kaplumbağasını bile öldürmüşler. Bu avcılara hapis cezası verilmesini istiyoruz. Biz uyarıyoruz; ama onlar ' cezayı öderim, yine yaparım diyerek' karşılıkta veriyorlar. diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:50 Kaynak: DHA
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