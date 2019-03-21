Son Dakika Haberleri: Konya Kaçak Göçmen Taşıyan 'Korsan Taksici'lere Operasyon 10 Gözaltı

Konya Kaçak Göçmen Taşıyan 'Korsan Taksici'lere Operasyon 10 Gözaltı

1 saat önce

Kaçak göçmen taşıyan 'korsan taksici'lere operasyon 10 gözaltıKonya'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenleri kente getiren 'korsan taksici'lere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Konya Kaçak Göçmen Taşıyan 'Korsan Taksici'lere Operasyon 10 Gözaltı, System.String[]
Kaçak göçmen taşıyan 'korsan taksici'lere operasyon 10 gözaltı

Konya'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenleri kente getiren 'korsan taksici'lere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenlerin kente 'korsan taksici'ler tarafından taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kendileri de yurda kaçak giriş yapan yabancı uyruklu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Diğer 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan 10 kişinin, yapılacak yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Kaçak Göçmen Taşıyan 'Korsan Taksici'lere Operasyon 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]