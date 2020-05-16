KONYA KADINLAR KORONAVİRÜSTEN, ERKEKLERDEN FAZLA KORKUYOR - Son Dakika

KONYA KADINLAR KORONAVİRÜSTEN, ERKEKLERDEN FAZLA KORKUYOR

KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 7 bölgede 668 kişi üzerinde yaptığı koronavirüs korku ölçeği araştırma sonuçlarına göre kadınların, erkeklerden daha fazla koronavirüsten korktuğu ortaya çıktı.

KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 7 bölgede 668 kişi üzerinde yaptığı koronavirüs korku ölçeği araştırma sonuçlarına göre kadınların, erkeklerden daha fazla koronavirüsten korktuğu ortaya çıktı. Araştırma başkanı Prof. D. Bülent Dilmaç, "Kadınların erkeklere oranla biraz daha fazla pandemi, salgın korkusu olduğunu gördük. 65 yaş üstü yaş grubu dikkat edilmesi gereken bir yaş grubu ama şunu da gördük, gençler de aynı korkuya sahip" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Dr. Abdulkadir Haktanır ve Dr. Tolga Seki, koronavirüs korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk etmesi amacıyla 7 bölgede farklı illerde 668 kişi üzerinde bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kadınların, erkeklerden daha fazla koronavirüsten korktuklarının ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Bülent Dilmaç, şunları söyledi:

"Pandemi salgınının ilk vakası ülkemizde 11 Mart'ta görüldü. Biz de bunun üzerine Türkiye genelinde 7 bölgede farklı illerden 668 kişiden kısa sürede veri toplayarak pandemi psikolojisini, salgın psikolojisini insanlar üzerinde oluşturmuş olduğu korkuların araştırılmasına yönelik bir çalışma yaptık. Temel amaç bir korku ölçeğini kendi dilimize kendi ülkemize uyarlama süreci gerçekleştirdik. Bunun yanında da farklı değişkenler açısından ne tür etkileri var bunlar üzerinde durduk. İlginç bulgular var. 65 yaş üstü yaş grubu dikkat edilmesi gereken bir yaş grubu ama şunu da gördük, gençlerinde aynı korkuya sahip. Bu sadece risk grubu olmasına ya da 65 yaş üstü olmasına gerek yok. Burada aynı zamanda gençlerin de ayrı korku içinde olduklarını gördük. Bir diğer önemli bulgu, kadın ve erkek cinsiyet bağlamında bir farklılaşma var mı? diye baktık. Kadınların erkeklere oranla biraz daha fazla pandemi, salgın korkusu olduğunu gördük. Eğitim düzeyi ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını, eğitim düzeyinde yüksek öğretim mezunu da, ortaokul, ilkokul mezununun da herhangi bir değişim olmadığını, bütün eğitim kademelerinden mezun olan insanların da aynı oranda bir korku sergilediklerini gördük."

'EKONOMİK DÜZEYDE BAKILDIĞINDA ÇOK FARK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ekonomik düzeyde de çok farklı bir sürecin yaşanmadığını belirten Dilmaç, "Orta düzeydeki ekonomik geliri olan insanların yüksek düzeydekilere göre biraz daha korkularının fazla olduğunu gördük. Sosyal izolasyon bu pandemi salgının en minimize edecek düzeydeki tedbirlerden bir tanesi. 50 günden fazladır bu sosyal izolasyon uygulanıyor. Bunun sürecini düşündüğümüz zaman bir kayıp değil, aynı zamanda bir kazanç. Ev, güvenilir bir alan. Bu noktada biraz daha sabretmek, hassasiyet göstermek gerekiyor. Böyle olursa ben kısa sürede bu süreci atlatabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'BELİRSİZ BİR SÜREÇ OLDUĞU İÇİN KAYGI VE KORKU OLUŞUYOR'

Salgınla ilgili belirsiz bir süreç olduğu için kaygı ve korkunun oluştuğunu belirten Prof. Dilmaç, "Kaygı gerçekleştiiryoruz. Çünkü, ortada belirsiz bir süreç var. Neye karşı bir savunma gerçekleştireceğiz bununla ilgili ciddi bir endişe yaşadığımız için bu elbetteki kaygıya yol açıyor. Fakat alınan tedbirler bu kaygıyı en aza indirme noktasında bizlere yardımcı oldu. Aşı noktasında, ilaç noktasında birçok grup çalışıyor. Şu anda aşıyla ilgili bir gelişim süreci gerçekleşmediği için insanlar bu noktada kaygılı. Ama bu kaygı çok normal bir kaygı. Zaman zaman bu korkuya dönüşebiliyor. Bizim araştırma bulgularında da bunu gördük. Gerçek anlamda korkular oluşmaya başlamış" diye konuştu.

Korkuların tedbirlerle azalacağını ifade eden Dilmaç, "Bu korkular tedbirlerle azalacaktır. Tedbirleri tam anlamıyla uygularsak, bunu sosyal izolasyon ve mesafe noktasında tam anlamıyla uygularsak kısa süre içerisinde çift haneli rakamlara ineceğimizi düşünüyorum. Artık yeni bir yaşam tarzı ortaya çıkacak. Bu süreçte eskiye dönüşten ziyade yeni bir yaşam tarzı belirleyip sağlıklı güvenli bir yaşam çizgisi elde etmemiz gerekiyor. Aşıların çıkması, tedavi süreçli ilaçların çıkması sonrasında da bu korkunun yavaş yavaş yenileceğini düşünüyorum" dedi.

ANNELİK İÇGÜDÜSÜ NEDENİYLE BİRAZ DAHA FAZLA KORKABİLİRLER

Kadınların erkeklere oranla salgından korkmalarının nedenlerinden bir tanesinin ise anneliğin verdiği içgüdü olduğunu belirten Dilmaç, "Kadınların biraz daha fazla korkmalarının nedeni, kadınlardaki bakış açılarının farklı olması, hassasiyetleri noktasında annelik güdüsünden kaynaklı olabilir. Kadınlarımızdaki kaygı sürecinin fazla olması bugün litaretürde de bu süreçleri görüyoruz, daha hassas hoktasında, anne olma noktasında, ebeveyn olmaları anneliğin verdiği güdülerle çocuklarını koruma süreci yaşadığı için erkeklere göre biraz daha fazla olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

KONYA KADINLAR KORONAVİRÜSTEN, ERKEKLERDEN FAZLA KORKUYOR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA KADINLAR KORONAVİRÜSTEN, ERKEKLERDEN FAZLA KORKUYOR - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor         
14:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz         
14:20
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti         
13:54
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek         
13:52
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi         
13:40
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi         
13:33
Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz? Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz?         
13:23
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor         
13:07
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi         
12:59
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu         
12:56
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi         
12:50
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı         
12:48
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü         
12:45
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket         
12:40
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi         
12:38
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı         
12:23
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı         
12:16
Nihat Özdemir'in Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı         
12:10
Instagram pozları bomba! Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor Instagram pozları bomba! Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor         
11:59
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi         
11:42
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı         
11:34
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor 5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor         
11:33
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar         
11:23
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
11:16
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 15:34:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA KADINLAR KORONAVİRÜSTEN, ERKEKLERDEN FAZLA KORKUYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]