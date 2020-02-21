Konya kadir şeker davasında yeni gelişme: özgür duran'ın vücuduna bıçak 10 santimetre girmiş - Son Dakika

Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Özgür Duran'ın vücuduna bıçak 10 santimetre girmiş

KONYA'da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olması olayının ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. Özgür Duran'ın yapılan adli tıp raporunda bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde giriş yaptığı belirlendi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta tartıştıklarını anlattı. Antalya'dan yanında 50 bin lira parayla ayrıldıklarını, birlikte Eskişehir'e gittiklerini anlatan Ayşe D., Eskişehir'de kaldıklarının herkes tarafından öğrenilmesi üzerine Özgür Duran'ın isteği üzerine Konya'ya geldiklerini söyledi. Ölen Özgür Duran'ın üzerinde bulunan yaklaşık 16 bin lira para ise adli emanete teslim edildiği öğrenildi.

Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran da, olay günü evde olduğunu ve Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi dövdüğünü, sonra da Ayşe D.'nin evden çıktığını söylediği belirtildi.

Olay günü Kadir Şeker'den önce kimliği belirlenemeyen bir kadının Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığını görüp, müdahale etmek istediği, Duran'ın tepki göstermesi üzerine oradan ayrıldığı öğrenildi. Polis, yaptığı araştırmada kadının izine rastlanmadı. Ayşe D.'nin çeşitli suçlardan 7 sabıka kaydığının olduğu öğrenildi.

Özgür Duran'ın yapılan adli tıp raporunda bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde giriş yaptığı belirlendi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker de ifadesinde daha önce parktan geçerken kavga edenler olduğu için kendini koruma amaçlı, zaman zaman yanına aldığını söyledi.

Olayın ardından Kadir'in üzerindeki kıyafet ve eşyalar kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemede sırt çantasındaki, toprak ve çim örneklerinin incelendiği ve bununla ilgili raporun beklendiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona gelindiği ve iddianamenin önümüzdeki hafta Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesinin bekleniyor.