KONYA Kadir Şeker'e, Kadın Meclisleri platformundan destek - Son Dakika

KONYA Kadir Şeker'e, Kadın Meclisleri platformundan destek

Kadir Şeker'e, Kadın Meclisleri platformundan destekKONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'e (20), Kadın Meclisleri platformu destek oldu.

Kadir Şeker'e, Kadın Meclisleri platformundan destek

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KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'e (20), Kadın Meclisleri platformu destek oldu. Adliye önünde bekleyen platform üyeleri, Kadir Şeker için adalet istediklerini belirtti.

5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker bugün, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kadın Meclisleri platformu üyeleri de bugün adliye önüne gelip, Kadir Şeker'e destek oldu. CHP Ankara Milletvekili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Gamze Taşcıer de destekleyenler arasında yer aldı. Milletvekili Taşcıer, Türkiye'nin her yerinde kadınlar ölüyor. Emine Bulut cinayetinde insanlar sessiz kalmıştı. Ancak Kadir, parkta geçen tartışmaya sessiz kalamadı. Kadir için adalet istiyoruz dedi.

Platform adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya da ülkemizde 2019 yılında 474 kadının öldürüldüğünü belirtti. Kadınlar için adalet istediklerini ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi

Biz her gün başka bir şehirde, başka bir adliyede öldürülen kadınların faillerine indirimler verilmesin diye ayaktayız. Kadınlar için adalet istiyoruz diyerek mahkeme salonlarındayız. Bugün ise burada kadına şiddete sessiz kalmayan Kadir Şeker'e adalet istiyoruz. Kadir, birini öldürmek için değil, bir kadını yaşatmak için oraya koşmuştu. Kadınlar her gün sokak ortasında öldürülürken, şiddete uğrarken buna müdahale etmek doğru olandır dedi.

Kadir Şeker'in o parkta kadını savunduğunu belirten Çetinkaya, Kadir bir kadını savunduğunu söyledi. İşte bu cümle çok önemli. Çünkü yargının vereceği karar bundan sonra şiddete tanık olanların olaya müdahale edip, etmemesini etkileyecektir. Bu yüzden tüm bunları dikkate alarak değerlendirmeler yapılmalıdır. Kadir Şeker için adil yargılanmalı, adalet sağlanmalıdır dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:59 Kaynak: DHA

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