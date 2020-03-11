KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV - Son Dakika

KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV

6 saat önce

Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyorKONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), tutuklu bulunduğu cezaevine arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden destek mektubu ile...

Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), tutuklu bulunduğu cezaevine arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden destek mektubu ile okuması için kitabın gönderildiği öğrenildi. Mektupları tek tek okuyan Şeker'in bazılarına da cevap yazdığı belirtildi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNE DESTEK MEKTUPLARI

Kadir Şeker'in tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının Şeker'i çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.

Baba Cengiz Şeker, "Cezaevine oğluma destek olduklarını belirten mektuplar geliyor. Ayrıca okuması için de kitap gönderiyorlar. Kadir buna çok sevindi. Bazı gelen mektuplarına cevap da yazıyor. Kamuoyunun desteğini arkasında hissediyor. Bu da onu mutlu ediyor" dedi.

KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV

kadir şeker, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İZMİR Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör, öldü
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Dünyada koronavirüse kaç kişi yakalandı? Kaş kişi hayatını kaybetti? İşte tüm ayrıntılarıyla canlı koronavirüs haritası

Son Dakika Haberleri
16:37 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
16:37 Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan
16:36 Besni'de Engelliler Derneğinden özel okula ziyaret
16:36 Kumluca hastanesine ek bina yapılacak
16:36 Kocaeli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 16:39:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]