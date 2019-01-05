Konya Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kediyi, Belediye Çalışanları Kurtarıldı
1 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde, kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı. Sarayönü
Mahallesi'nde yaşanan olay, belediye çalışanlarının dikkatini çekti. Belediye çalışanları, sesin, kafasını konserve kutusunu sıkıştıran kedinin kurtulma çabaları sırasında geldiğini fark etti. Belediye çalışanlarının pense yardımıyla yaptığı müdahale sonrası kedinin kafasındaki kutu çıkartıldı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızla uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:11 Kaynak: DHA
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