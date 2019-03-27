Son Dakika Haberleri: Konya Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 2 Ölü, 11 Yaralı

Konya Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 2 Ölü, 11 Yaralı

1 saat önce

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (4)KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKonya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (4)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri manevra yaptığı sırada, durumu fark eden minibüs sürücüsünün selektör yaptığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor.

Kazada hayatını kaybeden evli Mevlüt Karasakal'ın ise Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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