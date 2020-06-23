KONYA Kamyonetin çarptığı hafif ticari araçtaki çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

KONYA Kamyonetin çarptığı hafif ticari araçtaki çift yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı hafif ticari araçtaki çift yaşamını yitirdiKONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Kızıl (56) ve eşi Hediye Kızıl (53) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonetin çarptığı hafif ticari araçtaki çift yaşamını yitirdi
KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Kızıl (56) ve eşi Hediye Kızıl (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücü Mevlüt Acar (43) hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Aksaray karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mevlüt Acar yönetimindeki 42 AFK 665 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşıp karşı yönden gelen Hüseyin Kızıl'ın kullandığı 43 FR 552 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kızıl ve eşi Hediye Kızıl, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Mevlüt Acar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kasasında yüklü olan ve yaralanan 2 büyükbaş hayvan içinde olay yerine veteriner hekim çağrıldı. Kaza ölen Kızıl çiftinin cansız bedenleri de otopsi için morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:11 Kaynak: DHA
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