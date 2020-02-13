Konya kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı - Son Dakika

Konya kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı

6 saat önce

Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptıKONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Alparslah Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Kamyonet, kavşakta minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste park halindeki otomobile akaryakıt doldurmak isteyen 2 kişiye çarptı. Minibüsün çarptığı 1 kişi yaralanırken, diğeri ayağa kalkıp, kaza yerinden uzaklaştı. Yaralı, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Konya kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:30:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]