Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyuna yakın takip - Son Dakika
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Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyuna yakın takip

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyunu yakın takibe aldı.

Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyuna yakın takip, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyunu yakın takibe aldı. Havzada 122 kuyuya yerleştirilen sensörler vasıtasıyla yeraltı su seviyesi, anlık olarak Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğüne iletiliyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sulanabilir arazilerinin yüzde 13'üne sahip olan Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyunu yakın takibe aldı. Havzada 122 kuyuya yerleştirilen sensörler vasıtasıyla yeraltı su seviyesi, anlık olarak Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğüne iletiliyor.


Konya Kapalı Havzası yıllık ortalama yağış miktarı bakımından Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen, kullanılan yeraltı suyu bakımından Türkiye ortalamasının üstünde tüketimin yapıldığı bir havza konumunda bulunuyor.


122 kuyu sensörlerle takip ediliyor


Bu bağlamda DSİ Genel Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOPBKİ) arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile "Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Geleceğinin Araştırılması Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında Konya Kapalı Havzasındaki DSİ'ye ait 122 yeraltı suyu gözlem kuyusuna su seviyesini, sıcaklığını ve elektriksel iletkenliğini otomatik olarak ölçebilen ve ölçtüğü verileri GSM hattı üzerinden anlık olarak DSİ Genel Müdürlüğüne yollayabilen sensörler takıldı.


Sistem gerekirse başka kuyulara taşınabiliyor


Kuyuların üzerindeki betonarme kabinler içerisine yerleştirilen sistemlere dışarıdan müdahale önlendiği gibi gerekli olan enerji ise kabinler üzerine yerleştirilen güneş enerjisi sistemi sayesinde sağlanıyor. Portatif olarak geliştirilen bu sistem gerek görüldüğü takdirde tüm ekipmanları ile birlikte benzer nitelikteki başka bir kuyuya da taşınabiliyor.


Hedef, yeraltı suyu kullanımında sürdürülebilirlik


2019 yılı sonu itibarıyla 122 kuyudan yeraltı suyu seviyelerinin anlık olarak takip edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise "Bu sistem sayesinde Konya Kapalı Havzasında yeraltı suyu seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedefliyoruz. Ayrıca, Konya Kapalı Havzasında yer alan alt havzaların birbirleri ile olan su ilişkilerinin araştırılması ve miktarlarının belirlenmesi, elde edilen veriler ışığında yeraltı suyunun kullanımının sürdürülebilirliğinin belirlenmesini de amaçlıyoruz" dedi.


"Suyun her damlasının kıymetini bilerek çalışmaya devam ediyoruz"


Yaptıkları çalışmalarla dış havzalardan Konya Kapalı Havzasına su getirdiklerinin de altını çizen Bakan Pakdemirli, "Böylece Konya tarımı için büyük öneme sahip olan yeraltı suyunu da desteklemeye başladık. Yeraltı sularının anlık takip altına alınmasıyla yeraltı su haritamızı güncel olarak önümüzde tutuyoruz. Elde edilen veriler ışığında geleceğe dönük yol haritamızı oluşturuyor, suyun her damlasının kıymetini bilerek çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Devlet Su İşleri, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:09 Kaynak: İHA

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