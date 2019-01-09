Son Dakika Haberleri: Konya Kar ve Buzlanma Nedeniyle Karayolları Büyük Araç Geçişlerine Kapatıldı

Konya Kar ve Buzlanma Nedeniyle Karayolları Büyük Araç Geçişlerine Kapatıldı

1 saat önce

Kar ve buzlanma nedeniyle karayolları büyük araç geçişlerine kapatıldıKONYA'da kar ve buzlanma nedeniyle büyük araçların yola çıkmasına izin verilmedi.

Kar ve buzlanma nedeniyle karayolları büyük araç geçişlerine kapatıldı

KONYA'da kar ve buzlanma nedeniyle büyük araçların yola çıkmasına izin verilmedi. İlçe girişlerinde polis tarafından durdurulan araçların parka çekilerek sabaha kadar bekletileceği öğrenildi.

Konya'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Karayollarında oluşan kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle Ankara'dan Konya'ya gelen büyük araçlar, Kulu ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Polis, kaza olmasını önlemek için araçları otoparka çektirdi. Öte yandan Konya- Antalya ve Konya-Ayfonkarahisar yoluda büyük araç geçişlerine kapatıldı. Araçların sabah 09.00'a kadar parklarda bekletileceği öğrenildi. Karayolları ekiplerinin ise yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Polis, Konya, Araç, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 02:05:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Kar ve Buzlanma Nedeniyle Karayolları Büyük Araç Geçişlerine Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]