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Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü - Son Dakika

Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü

23.01.2022 15:38

Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü

KONYA - Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, sürücüler de araçlarını temizleme telaşına düştü.

Konya'da dün saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyen kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Yarı yıl tatili ile birlikte dinlenmeye çekilen çocuklar, kendilerini dışarıya atarak kar topu oynadı. Bazı sürücüler ise, araçlarını temizleme telaşına düştü.

Trafiğe çıkmak için aracındaki karları temizleyen Ünal Akçan, "Güzel bir kar yağdı, 1970'li yıllarda gördüğümüz karları anımsatıyor. Memlekete o yıllarda 2,5 - 3 metreden kuyu açıldığı zaman su çıkarken bu yıllarda 200-225 metreden çıkıyor. İhtiyacımız da var, çokta güzel oldu. Ufak tefek sorunlar olacaktır, biraz yol temizlenmeli. Memleket için biraz masraflı olacak, doğalgaz yakımın da, ısınmada ama olsun kış kış gibi olmalı yaz da yaz gibi olmalı. Ben memnunum şu kardan kıştan. Belki arabamla şuanda çıkamayacağım ihtiyacım olan yere gidemeyeceğim çünkü yaz tekerliği var üzerinde. İnşallah hep böyle devam eder" dedi.

Caminin avlusundaki karları temizleyen görevli Mustafa Güçlü ise, sabah namazını kıldıktan sonra caminin içini ve avlusunu temizlediğini söyledi.

Kartopu oynamak için parka gelen 10 yaşındaki Nehir Sarı, "Kar güzel ve mutlu ediyor. Oynuyorum, eğleniyorum tatilin olduğu zamana denk gelmesi güzel. Her zaman oynayabilirim güzel ve eğlenceli" dedi.

Kar yağışının yer yer etkili olduğu kentte, ulaşıma kapalı olan karayolların açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü
Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü
Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü

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Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konya kar yağışı sonrası beyaza büründü - Son Dakika
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