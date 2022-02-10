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KONYA KARA YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI - Son Dakika

KONYA KARA YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI

10.02.2022 12:32

Konya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede araçların dinlenme tesislerinde bekleyişi sürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu dün saat 17.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Gece boyunca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. 1825 metre rakımlı Alacabel'de yaklaşık 1 kilometrelik alanda tipinin etkili olması ve görüş mesafesinin sıfır noktasına kadar inmesi nedeniyle kara yolları ekiplerinin açtığı yol tekrar kapanıyor.

Tipinin etkili olduğu Alacabel'de kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda araç Akseki kavşağında ve dinlenme tesislerinde beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki kavşağında çok sayıda araç yolun açılmasını beklerken, birçok araç sürücüsü ise geri döndü.

KONYA KARA YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI
KONYA KARA YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI
KONYA KARA YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI

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Antalya, Tragger, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA KARA YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA KARA YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI - Son Dakika
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