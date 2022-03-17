Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Konya'da müminler, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan cemaat, Kovid-19 tedbirleri tedbirlerine uyarak namaz kılıp dua etti.

Cemaat Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Hacıveyiszade Camisi'nin önünde cemaate helva ve kandil simidi dağıtıldı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.

Kentlerde camiler önünde insanlara ikramlarda bulunuldu.