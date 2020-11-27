Son dakika: "Kovid-19" denetimleri - Son Dakika

Son dakika: "Kovid-19" denetimleri
27.11.2020 15:15
Gelen son dakika haberine göre Polis ve zabıta ekiplerinin Kovid-19 denetimleri Vatandaşların maske takma konusunda uyarılması - Aksaray Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ve pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Polis ve zabıta ekiplerinin Kovid-19 denetimleri
Vatandaşların maske takma konusunda uyarılması - Aksaray
Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ve pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde belirledikleri yerlerde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, HES kodu uygulaması yaparak vatandaşları pazaryerlerine aldı. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüler maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıldı.
Denetimlerde 9 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takmamaktan ceza kesildiği öğrenildi.
Son Dakika Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum