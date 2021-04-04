Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatlik diliminde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, kısıtlamalara büyük ölçüde uyuluyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Aziziye Cami, İplikçi Cami, Medrese ve İnce Minare çevresi ile Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı ve Ankara Caddesi'nde genel olarak sessizliğin hakim olurken, vatandaşlar yürüme mesafesinde market alışverişlerini yapıyor.

Denetimlerin sürdüğü kentte, yasağa uymayanlara işlem yapılıyor.