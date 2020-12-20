Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Boş cadde ve sokaklardan görüntü
Balık tezgahından görüntü Aksaray'da sessizlik hakim
AKSARAY - Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda denetimler yaptı.
Vatandaşlara ihtiyaçlarını alabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.
- Kaynak: AA
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