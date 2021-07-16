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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16 Temmuz 2021 Cuma 00:05
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, System.String[]

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Ardından, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde vatan için canını feda eden edenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meydanda toplanan kalabalık, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişini canlı olarak yansıtılan görüntülerle takip etti.

AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye'deki tüm vatandaşların, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde meydanlarda olduğunu söyledi.

Darbeci hainlerin 5 yıl önce bu girişimi başlattıklarında, vatan ve bayrak uğruna canını feda edebilecek şehitlerin olacağını hesap edemediklerini ifade eden Usta, "O gece canlarını feda eden 251 vatandaşımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar sadece bedenlerini ortaya koymadılar. İman gücü ve bütün yürekleriyle darbecilerin üzerine korku saldılar." diye konuştu.

Usta, o gece TBMM'de tekbirlerle bağırarak, üzerlerine kaç bomba atarlarsa atsınlar, oradan çıkmayacaklarını haykırdıklarını anlattı.

Bugün de aynı irade ve kararlılıkla yola devam ettiklerini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, darbeciler hain planlarını işletmeye başladıklarında zannettiler ki ellerindeki top, tüfek ve uçaklarla bu milleti sindirecekler. Tam tersine bu millet Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla darbecilerin üzerine yürüyerek, darbeleri ve darbe girişimlerini bitirmiştir. Bu milleti bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bugün demokrasi ve milli birlik günümüz. Bugünü biz milletimizle beraber o gecenin sabahında ayağa kaldırdık. O gece bu milletin üzerine kurşun sıkan, bomba atan, ihanet eden ne kadar hain varsa hepsinin hesabını görüp, hapislere tıktık."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Mevlana'nın huzurunda topyekun direnişin ve bu direnişi temsil eden milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Türk milletinin geleneklerini en güzel şekilde temsil eden Konyalılara teşekkür eden Vali Özkan, "Memleketin birliği ve bütünlüğü için, bayrak için, vatan için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimize, Hazret-i Pir'in manevi huzurunda şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin simgesi haline gelmiş 'Allahu Ekber' nidaları, bu ruh ve kararlılık, her daim birlik ve bütünlüğümüzün harcıdır." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise devlet içinde uzun yıllar sinsice örgütlenen FETÖ'nün devleti ele geçirmek için hain bir darbe girişimiyle düğmeye bastığını anımsattı.

Türkiye tarihinin en kalleş saldırısı sonrası 251 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatan Altay, "Biliyoruz ki 15 Temmuz, aziz milletimizin 1071'de başlatılan kutlu yürüyüşünü sonlandırma teşebbüsüdür. Kurtuluş Savası sonrasında reva görülen Sevr'in ikinci versiyonudur. O gece 80 milyonun kalbi birlikte attı. Herkes ülkesi, bayrağı, bağımsızlığı söz konusu olduğunda, birer kahramana dönüşeceğini bir kez daha kanıtladı." şeklinde konuştu.

Kentteki etkinlikler, söyleşi ve konserlerin ardından demokrasi nöbetiyle devam edecek.

Karaman

Karaman'da ise etkinlikler kapsamında Aktekke Kent Meydanı'nda 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı-Kerim okundu. Daha sonra gönüllü koşucular tarafından bayrak koşusu yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, halkın direniş günü olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un, demokrasiye sahip çıkmanın abideleştiği bir gün olduğunu ifade eden Işık, "Karanlık geceyi aydınlık bir sabaha dönüştüren tankların önüne yatarak durduran, o gece can veren kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. O gün genç, yaşlı demeden Türk, Kürt, Çerkez, sağcı, solcu, demeden bu millet tek bir ülkü etrafında toplanmış ve Türkiye'nin geçilmez olduğunu başta darbeci hainlere ve düşmanlarımız olmak üzere tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Etkinlik günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle devam etti.

Aksaray

Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce kişi birlik ve beraberlik sloganları attı, 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitleri andı.

Aksaray Belediyesi Mehteran Takımı alana kurulan platformda konser verdi. Ardından İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlere dua edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Aksaray Şehitliğinden yürüyüşle getirilen Türk bayrağı Vali Hamza Aydoğdu'ya teslim edildi.

Vali Aydoğdu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlattı.

Kentte düzenlenen etkinliklerle tüm şehitleri andıklarını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu tür programlarla şehitlerimizi anıyoruz. Bugün ve gelecekte de vatandaşlarımıza bu yaşananları anlatmamız gerekiyor. Milletleri millet yapan kültür ve medeniyetleridir. Onun için biz kültürümüzü, medeniyetlerimizi, tarihimizi ve nasıl bir toprak parçasında yaşadığımızı vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bugünleri bir daha yaşamamak için çok ciddi anlamda çıkarmamız gereken dersler var. 'Türkiye Geçilmez' mottosu çok değerli ve anlamlı. Tüm Türkiye bu toprakların nasıl kazanıldığının farkında. Bizde bu farkındalığı biraz daha artırmak istiyoruz."

Belediye Başkan Evren Dinçer ise 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Dinçer, "Allah bir daha Türkiye'ye 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Bugün meydanımız çok kalabalık. Bugün ki toplanan kalabalık bunların yaşanmayacağının bir garantisi. Vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi demokrasilerine sahip çıkıyor. Zaman geçtikçe bu milli şuur artıyor. Bunu görmek bizler için çok memnuniyet verici." diye konuştu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı'ndaki etkinlikler, Afyonkarahisar Belediyesinin Mehteran Takımının konseriyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlere dua edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videolar izlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlı duruşuyla milletin cesareti ile mücadelesiyle büyük bir alçaklığın önünde geçildiği gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un Türk ve dünya demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu büyük millet, dışarıdan planlanan ve içerideki alçaklarla birlikte oynanan oyuna dur dedi. Bundan önce mutlaka ve mutlaka başardıklarını, ülkemizde başaramadılar, başaramayacaklar da. Ben Ulubatlı Hasanlar, Seyit Onbaşılar, Şahin beyler ve Kürşatlar, bizim tarihimizde çok eskide kaldı ve uzaklara gittiler sanırdım. Ama 15 Temmuz 2016'da hep birlikte gördük ki, onlar hiçbir yere gitmedi, içimizde yaşıyor. Adları değişiyor ve Ömer Halisdemir oluyor. Ölüme meydan okuyor ve yürüyerek gidiyor. Tankın altına yatıyor, ölümü umursamıyor, helikopterden atılan kurşunlara göğsünü açıyor ve abdestini alıp meydanlara koşuyor. Çünkü milletin karakteri aynı karakter. Bin yıl önceki millet aynı millet."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Türk milletinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşının ardından belki de en büyük direnişini 15 Temmuz'da gerçekleştirdiğini vurgulayarak, FETÖ terör örgütüne fırsat vermediğini ifade etti.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz, Karahisar, Konya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika


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