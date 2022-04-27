Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kadir gecesi idrak edildi - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Konya'da müminler, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı doldurdu.

Meydanda saf tutan binlerce vatandaş, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Cemaat Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camisi başta olmak üzere tüm camilerde mübarek gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Aktekke Camisi'nde Kadir Gecesi heyecanını yaşadı.

Vatandaşlar, kılınan namazların ardından dua etti.

Aksaray

Aksaray'da ise vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Selçuklu Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.