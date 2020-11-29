Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
29.11.2020 09:57
Son dakika haberleri: Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı, evlerinde kaldı.
Selimiye Camisi ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürdü.
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