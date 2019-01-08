Konya-Karaman Kar Yağışı Etkiledi

Konya, Karaman ve Aksaray'da dün akşam saatlerinde yağın kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya, Karaman ve Aksaray'da dün akşam saatlerinde yağın kar, hayatı olumsuz etkiledi.



Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent adeta beyaza büründü. Yoğun karış nedeniyle Konya il merkezi ve 10 ilçede eğitime bugün olmak üzere eğitime ara verilmesi nedeniyle trafikteki yoğunlukta azaldı. Kenti komşu illere bağlayan karayollurında, karayolları ekipleri tarafınden kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Trafik polisleri zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Yağış nedeniyle Ereğli, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yarında okulların tatil olduğu belirtildi.



KARAMAN'DA ETKİLENDİ



Kar yağışı Karaman'da da hayatı olumsuz etkilendi. Okulların tatil edilmemesi bazı veliler tarafından tepkilere neden oldu. Ermenek ilçesinde ise Sandık Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Caddesi'nde 6 metre yüksekliğinde istinat duvarı yağışın etkisiyle yıkıldı. Şan eseri can ve mal kaybı yaşanmadı.



AKSARAY'DA OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ



Aksaray'da da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde bugün öğleden sonra olmak üzere eğitime ara verildi.

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