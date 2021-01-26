Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da rüzgarın, güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat), çarşamba ise aynı yönlerden hızını artırarak fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) seviyesinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.