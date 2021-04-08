Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için zirai don uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece yurdun kuzeybatı kesiminin soğuk havanın etkisi altına gireceği, buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Bölge geneli için ise 13 Nisan Salı sabah saatlerine kadar zirai don uyarısı yapılan açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.