Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için zirai don uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray bölgesi için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, bölge genelinde salı günü sabahına kadar zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Zirai don riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.