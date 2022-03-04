Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:28

Tatbikatın yapıldığı okul Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han'ın konuşması Arama kurtarma köpeklerin gösterileri KARAMAN - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikatın yapıldığı okul

Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi

Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han'ın konuşması

Arama kurtarma köpeklerin gösterileri KARAMAN - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han, tatbikatın faydalı olması temennisinde bulunarak "İlimizde 314 okulumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarımızda 221 Milli Eğitim personelimizin, 3 bin 860 öğretmenimizin, 49 bin 127 öğrencimizin, toplam 52 bin 208 kişinin katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

TOBB Fen Lisesindeki tatbikat İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeklerinin gösterileriyle sona erdi.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

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Karahisar, Tatbikat, Karaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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