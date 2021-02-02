Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak - Son Dakika

Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak

02.02.2021 17:04

- Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak "1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını, test sürüşlerine 8...

- Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak

"1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını, test sürüşlerine 8 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

Konya-Karaman-Ulukışla Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında, Konya-Karaman YHT hattındaki çalışmalar ile ilgili TCDD yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığı, 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanılacağını bildirdi.

Ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini ve yenilikçi demiryolu reformu ile ülkeyi demir ağlarla ördüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT hattında sona yaklaşıldığını bilgisini aktardı. Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesinin önemine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, proje ile Mersin-Adana arasının dört hatlı hale getirilmesi ile hızlı tren ve banliyö trenleri için ilave kapasite oluşturulacağını, Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezinin demiryolu ile bağlantısı güçlendirileceğini hatırlattı.

Karaismailoğlu, "Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında 200 km/sa hıza uygun hızlı tren hattı inşa edilerek Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması planlanmıştır. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacaktır. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecektir. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezinin demiryolu ile bağlantısı güçlendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

"8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanıyor"

Türkiye'nin demiryolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illerinin de hızlı demiryolu ağına bağlanacağını aktardı. Karaismailoğlu, "Konya-Karaman hızlı demiryolu hattımızın uzunluğu 102 kilometredir. Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanılacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. İnşallah hedefimiz Mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır. Yine Karaman-Ulukışla hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

"Çevre iller de Ankara-Sivas YHT hizmetinden yararlanacak"

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk performans testinin başarıyla tamamlandığını da anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas arasının 2 saate düşeceğini belirterek Yüksek Hızlı Tren ve karayolu veya konvansiyonel trenler bir arada hizmet vereceğini kaydetti. Karaismailoğlu ayrıca çevre iller de YHT hizmetinden yararlanacağını vurguladı. Projesinin tamamlanması Karaman-Konya-Eskişehir-Bilecik-İstanbul, Karaman-Konya-Ankara, açıldığında Sivas'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak
Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak
Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak
Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak

Adil Karaismailoğlu, Karaman, Konya, Yht, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı Uludağ'da tepki çeken eğlence görüntüleriyle gündeme gelen otelden ilk vaka haberleri gelmeye başladı Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının kan donduran hikayesi ortaya çıktı: Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü Savcı "Meşru müdafaa yok" dedi, işkenceci eşini öldüren Melek'in müebbeti istendi Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı
Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesini feshedecek Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesini feshedecek         
16:07
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı         
15:55
Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz         
15:50
Son Dakika: Türkiye'de de üretilecek Rus aşısının etkinlik oranı %96,1 oldu Son Dakika: Türkiye'de de üretilecek Rus aşısının etkinlik oranı %96,1 oldu         
15:38
Son Dakika! Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın anayasa çıkışına destek verdi: MHP'nin amacı, görüşü ve düşüncesi bu yöndedir Son Dakika! Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın anayasa çıkışına destek verdi: MHP'nin amacı, görüşü ve düşüncesi bu yöndedir         
15:20
Hatay'da kritik karşılaşma başladı! Canlı anlatım Hatay'da kritik karşılaşma başladı! Canlı anlatım         
15:15
Son sözleri Son sözleri "Nefes almak istiyorum" oldu! Eski korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl hapis         
15:07
"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı         
13:56
İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı         
12:59
Düzce'de kontrolü kaybeden sürücü marketin sebze meyve reyonuna çarparak durabildi Düzce'de kontrolü kaybeden sürücü marketin sebze meyve reyonuna çarparak durabildi         
12:55
Stepne lastiğe zulalanmış şekilde bulunan kaçak balın piyasa değeri cep yakıyor Stepne lastiğe zulalanmış şekilde bulunan kaçak balın piyasa değeri cep yakıyor         
12:42
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: İlk analizde mutant virüs saptanmıyor Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: İlk analizde mutant virüs saptanmıyor         
12:23
Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı         
10:59
Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi         
10:03
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
Japonya'da yeniden başlayan PlayStation 5 satışı izdihama neden oldu Japonya'da yeniden başlayan PlayStation 5 satışı izdihama neden oldu         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 17:13:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei