KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar hastaneye sevkedildi-2 - Son Dakika

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KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar hastaneye sevkedildi-2
7 saat önce
KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar hastaneye sevkedildi-2.
KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar hastaneye sevkedildi-2
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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