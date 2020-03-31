KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar başka yurda yerleştirilecek - Son Dakika

Karantinada durumları şüpheli olanlar başka yurda yerleştirilecek

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden durumları şüpheli olanlar, başka bir yurda yerleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların geçen pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlanıyordu. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendi. Bugün ise durumları şüpheli olanların başka bir yurda yerleştirilmesi planlanıyor. Bunun için yurdun önüne 4 adet belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü. Halen aynı yurtta kalanların yakınları da onlara yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Getirilen malzemeler görevliler tarafından karantina altındakilere teslim edildi.