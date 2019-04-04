Son Dakika Haberleri: Konya Karapınar'da 15 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Daha Oluştu

Konya Karapınar'da 15 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Daha Oluştu

42 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde 20 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk daha oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 20 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da bugün yeni bir obruk daha oluştu. İlçenin Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkiinde bir tarlada obruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçilerin fark etmesiyle bölgeye çağırılan Karapınar Belediyesi ekipleri, obruk çevresini telle çevirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:28 Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, Karapınar, Güncel
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