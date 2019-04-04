Konya Karapınar'da 15 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Daha Oluştu
42 dakika önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde 20 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk daha oluştu.
Konya
'nın Karapınar
ilçesinde 20 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor. Türkiye
'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da bugün yeni bir obruk daha oluştu. İlçenin Reşadiye
Mahallesi Çakırca mevkiinde bir tarlada obruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçilerin fark etmesiyle bölgeye çağırılan Karapınar Belediyesi ekipleri, obruk çevresini telle çevirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:28 Kaynak: DHA
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli
Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu