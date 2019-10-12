Son Dakika Haberleri: Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

59 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.

İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.

Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Arap Birliği'nin bildirisine sert tepki TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]