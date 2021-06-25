SARAYBOSNA - Konya Karatay Belediyesi, Saraybosna'nın Novi Grad Belediyesiyle kardeş oldu - Son Dakika

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TDBB heyetinin gelişinden detaylar

İmza töreninden detaylar

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın açıklaması

Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic'in açıklaması

Konya Karatay Belediyesi, Saraybosna'nın Novi Grad Belediyesiyle kardeş oldu

SARAYBOSNA (AA) – Konya'nın Karatay Belediyesi ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) icra kurulu heyetinin Bosna Hersek ziyareti kapsamda imzalanan protokol ile Karatay Belediyesi ile Novi Grad Belediyesi kardeş belediye oldu.

İmza töreninde konuşma yapan Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlamadan önce Saraybosna ile Konya'daki belediyeler arasındaki iş birliği potansiyelinin ele alındığını aktardı.

Konya ile Saraybosna'nın kardeş şehir olduğunu anımsatan Efendic, "Bugün Konya'nın belediyelerinden biriyle kardeş belediye protokolü imzaladık. Konya'nın, Saraybosna ve Bosna Hersek'e bir bağlılığı olduğunu biliyoruz, Aliya İzzetbegoviç Camisi, Haris Silayciç Parkı da bu bağlılığın örneklerindendir." diye konuştu.

Konya halkının Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Bosna Hersek'e çok destek olduğunu vurgulayan Efendic, söz konusu protokol sayesinde ortak somut projelerin de hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da çok önemli bir protokole imza attıklarının altını çizerek, Konya ile Bosna Hersek arasında çok ciddi ve güçlü bağların olduğuna dikkati çekti.

Mevlana şehrinden geldiklerini belirten Kılca, "Buradaki (Saraybosna'daki) Mevlevihane 1462 yılında kurulmuş. O günden bu yana Konya ile Bosna arasında bir kardeşlik bağı var. Kardeşlik köprüsü var. Biz bu bağı, bu köprüyü daha da güçlendirmeye geldik." dedi.

Mevlana'nın öğretileri olan barış, kardeşlik, sevgi, vefa ve sabrın, dünyaya Mevlevihaneler aracılığıyla yayıldığını vurgulayan Kılca, "İşte biz de burada, bu kardeşlerimizle kültürel, sosyal ilişkilerimizi geliştirmek anlamında bir kardeşlik protokolü imzaladık. İnşallah Türkiye ile Bosna arasındaki güçlü bağ, Konya ile Novi Grad arasındaki güçlü bağlarla daha da güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Kılca, ilerleyen dönemde Novi Grad Belediyesi ile güzel projelere imza atacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve Kılca'dan oluşan TDBB heyeti, Saraybosna ziyareti kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile de bir araya geldi.

Heyet, 30 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek ziyaret kapsamında Jablanica, Donji Vakuf, Doboj, Modrica ve Srebrenitsa'da da temaslarda bulunacak.