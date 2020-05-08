Konya Karatay'da parklar Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi, ilçedeki parklarda çevre düzenleme, tadilat, yenileme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, parkların, bakım çalışmalarından sonra dezenfeksiyon işlemi ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası için hazır hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kovid-19 ile mücadele için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Kılca, ilçedeki parklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Parklarımızdaki oyun ve oturma grupları ile spor aletlerinin bakım ve tamirini yaptıktan sonra bunları dezenfekte ederek kullanıma hazır hale getiriyoruz. 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek çocuklarımız için oyun parklarımızı her ihtimale karşı hazır hale getirdik. Ben yine de parklara gidecek çocuklarımıza ve ailelerimize sosyal mesafe kuralını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Salgın sona erdiğinde, yasaklar son bulduğunda tertemiz hale getirdiğimiz parklarımız yine huzur ve güven içinde hemşehrilerimizi ağırlayacak. Hemşehrilerimiz şimdi evde kalsın, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasın. Biz çok daha güzel günler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Parklarımızda çaylarımızı hep beraber yudumlayacağız inşallah."